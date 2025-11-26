Felipe VI y Steinmeier destacan Gernika como recordatorio del horror del totalitarismo

Aquel bombardeo, que sirvió de inspiración a Pablo Picasso para su cuadro 'Guernica', es "un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos", aseveró Felipe en su discurso en la cena de gala ofrecida en el Palacio Real al presidente alemán y a su esposa Elke Büdenbender, coincidiendo con en la primera jornada de la visita de Estado que realizan a España.

En su alocución, el rey español consideró la visita a Gernika como un "gesto de profundo calado simbólico y de concordia", una cita a la que también se ha referido Steinmeier.

El bombardeo a Gernika por parte de nazis alemanes y fascistas italianos, aliados entonces del sublevado Francisco Franco, se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.

Un bombardeo "que tanto tuvo de antesala de lo que aconteció en Europa poco después; un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos", recalcó el monarca, que ha reconocido y agradecido al presidente alemán este gesto "en nombre de todo el pueblo español".

A la visita a la localidad de País Vasco se ha referido también Steinmeier, que ha reconocido que los alemanes cometieron "graves crímenes" en Gernika, donde el "horror y el duelo siguen vivos hasta hoy en muchas familias vascas".

Y se ha dirigido a sus compatriotas alemanes para advertirles de que no olviden lo que sucedió entonces: "Este crimen lo cometieron alemanes. Gernika sirve de recordatorio, un recordatorio de la necesidad de defender la paz, la libertad y los derechos humanos. Queremos estar a la altura de este recordatorio, ahora y en el futuro", recalcó el presidente alemán.

En su discurso, el rey alertó también de los "tiempos inquietantes" que se viven en la actualidad, marcados por la crisis del multilateralismo y del orden mundial basado en normas.

"A lo largo de este año seguimos presenciando con frustración e indignación, violaciones inaceptables de la legalidad internacional, con gravísimas consecuencias humanitarias, en varios países de África, en Oriente Próximo y en nuestro propio continente, en Ucrania; con esa guerra iniciada por la agresión de Rusia, y que va ya camino de durar 4 años", recapituló Felipe VI.

Un clima general de incertidumbre ante el que el rey subrayó la importancia de la cooperación en seguridad y defensa, en el seno de la OTAN y de la Unión Europea.

El presidente alemán, al igual que ha hecho en el Congreso de los Diputados horas antes, alertó en su discurso sobre los extremismos y destacó la necesidad de oponerse con decisión y audacia a los peligros que surgen cuando las democracias liberales son atacadas, ante el fortalecimiento de "fuerzas extremistas que desprecian, ridiculizan y quieren debilitar las instituciones democráticas".

Porque -consideró- la época actual asiste a una doble ruptura histórica: la del presidente ruso, que "con su guerra de agresión contra Ucrania –una guerra que trae tanto sufrimiento, destrucción y muerte– ha destruido también la arquitectura de seguridad europea".

Y al mismo tiempo en Occidente "aquellos aliados que configuraron decisivamente el orden de posguerra –Estados Unidos– están reajustando sus prioridades", alertó el jefe del Estado alemán.