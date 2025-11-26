Finlandia apoya exigir a Rusia que reduzca su ejército si también se obliga a Ucrania

El borrador original de 28 puntos, filtrado por medios estadounidenses, contemplaba que Ucrania debía reducir sus fuerzas armadas a un máximo de 600.000 efectivos, una cifra que fue aumentada hasta los 800.000 soldados en la versión negociada con Washington por representantes europeos y ucranianos, de acuerdo con 'Financial Times'.

"Es razonable que si se imponen al país agredido requisitos o restricciones relativos al tamaño de sus fuerzas armadas, también se impongan requisitos al menos equivalentes al agresor", afirmó Valtonen a la prensa finlandesa tras una reunión virtual de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

Valtonen recordó que fue Rusia la que inició la guerra de Ucrania con su agresión militar a gran escala y afirmó que Moscú representa una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, por lo que sería conveniente limitar su capacidad bélica para prevenir futuros conflictos.

"Es poco probable que esta idea sea bien recibida en Moscú, pero sin duda contará con un amplio apoyo internacional. Históricamente, Rusia ha sido una amenaza para sus vecinos y no al revés", añadió.

Valtonen admitió que Moscú probablemente rechazará incluir esta propuesta en el plan de paz, aunque consideró que podría aceptarla si se viera obligado a ello para evitar el colapso de su economía debido a las sanciones occidentales y su enorme gasto militar.

También expresó su confianza en que la UE hallará una fórmula para convencer a Bélgica de que desbloquee el uso de los activos inmovilizados rusos para poder seguir financiando a Ucrania en los próximos meses.