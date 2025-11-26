Gobierno se reúne de emergencia y habilita refugios por fuego en 4 edificios de Hong Kong

"El fuego ha causado múltiples víctimas y heridos. Expreso mi profundo dolor y condolencias a las familias de los fallecidos y heridos", escribió Lee en su cuenta oficial de Facebook.

En el centro de emergencias, que recibe los informes de las oficinas de Seguridad y el departamento de Bomberos sobre las labores de rescate, se encuentran junto a Lee los responsables gubernamentales de Seguridad, Trabajo y Bienestar, Salud y Vivienda, entre otros.

A la vez, el distrito de Tai Po en el que se sitúan los edificios en llamas ha abierto cuatro refugios temporales para que puedan pasar la noche los vecinos de las viviendas afectadas, estimadas en más de 1.900 hogares.

El fuego, que se ha cobrado de momento doce vidas, se originó hoy en los andamios de bambú que recubrían un edificio del citado distrito y se extendió con rapidez a los otros tres bloques del complejo, que también tenían las mismas estructuras en sus fachadas por trabajos de renovación.

Otras 16 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas en el incendio, que lleva activo seis horas y por el momento no ha sido controlado.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.