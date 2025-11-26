Hallan 21 cuerpos de civiles muertos en un ataque de una milicia rebelde en RD del Congo

El hallazgo se produjo este martes en un bosque próximo a la localidad de Nkana, situada en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe, donde atentaron los rebeldes el pasado fin de semana.

"Estos cadáveres fueron encontrados en el bosque. Son los hombres que fueron secuestrados por (la milicia) Mobondo. Los condujeron al bosque y los asesinaron en el acto. Esto eleva a 21 el número de civiles muertos", declaró a medios locales el diputado nacional por la circunscripción de Kwamouth, Guy Musomo.

En declaraciones a EFE por teléfono, el diputado provincial de Kwamouth, David Bisaka, confirmó el ataque.

"Este incidente es trágico. Hasta el momento, tenemos unos veinte cadáveres, pero creo que el número de víctimas podría aumentar tras la búsqueda. Pedimos a las autoridades administrativas y militares que refuercen la seguridad aquí en Kwamouth", dijo Bisaka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el coordinador de la sociedad civil en este territorio, Ricky Masiala, "se trata de víctimas del ataque perpetrado el domingo, 24 de noviembre, por la milicia Mobondo, muy activa aquí en Nkana".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ya hemos informado a las autoridades administrativas locales, que se han desplazado a Nkana para organizar un entierro adecuado", confirmó Masiala a EFE por teléfono.

La milicia Mobondo es un grupo armado que se considera defensor de la comunidad de agricultores yaka, que mantiene una rivalidad con la etnia teke por los límites y los derechos sobre la tierra.

En marzo de 2023, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que los enfrentamientos intercomunitarios en Kwamouth habían causado la muerte de al menos 300 personas, mientras centenares de casas, escuelas y centros de salud habían sido destruidos, saqueados y quemados.

Además, más de 4.600 personas habían tenido que abandonar sus hogares.