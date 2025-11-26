Honda NAVi celebra su 5º aniversario en México

Honda de México celebra el quinto aniversario de Honda NAVi, el modelo que redefinió la movilidad urbana al unir la practicidad de un scooter con el dinamismo de una motocicleta. Desde su llegada al país, NAVi introdujo un nuevo concepto en su categoría y se consolidó como una opción divertida, accesible y versátil para desplazarse en la ciudad, conquistando a miles de usuarios en todo el país.

A lo largo de los años, NAVi ha logrado importantes hitos en México y a nivel internacional. En 2022, Honda anunció el inicio de la exportación de este modelo desde la planta de El Salto, Jalisco, hacia Estados Unidos, reafirmando la calidad del modelo producido en México. Además, el portafolio se ha fortalecido mediante la incorporación de nuevos colores y opciones de personalización para atender las preferencias del mercado nacional.

En 2023, durante Expo Moto, Honda presentó la línea de colores metálicos que aplicaría en NAVi año modelo 2024, reflejando la creciente tendencia de los usuarios por personalizar sus unidades.

A lo largo de estos cinco años, Honda NAVi ha destacado por su diseño compacto, bajo consumo de combustible y accesibilidad, factores que la han convertido en una solución ideal para jóvenes, estudiantes, emprendedores y nuevos motociclistas que buscan iniciar su camino en el mundo de las dos ruedas. Tecnologías como HET (Honda Eco Technology) han reforzado su eficiencia y rendimiento, lo que ha contribuido a su popularidad entre los usuarios urbanos.

El crecimiento de NAVi ha ido de la mano con el fortalecimiento de la red de distribución y la estrategia de expansión de la división de motocicletas Honda en México, que contempla la apertura de nuevos puntos de venta y espacios especializados. Actualmente, la marca cuenta con más de 200 distribuidores y 8 POWERHOUSE en el país, diseñados para ofrecer una experiencia cercana e integral a los usuarios y mostrar toda la gama de motocicletas Honda a un número cada vez mayor de motociclistas.

Honda comenzó operaciones en México en 1985. Hoy, cuenta con más de 6,600 asociados en territorio nacional, comprometidos con el desarrollo, producción, ventas y servicio de los automóviles Honda y Acura, así como de las motocicletas y productos de fuerza. Cuenta con dos plantas de producción, la primera de ellas ubicada en El Salto, Jalisco, enfocada en la producción de motocicletas, productos de fuerza y refacciones. Actualmente, se producen 10 modelos de motocicletas: CB190R, CBF160, Cargo, CBF125, Tool, Dio110, Honda Wave, XR190L, Dio 125, NAVi (para mercado local y de exportación) y XR150L, que se exporta a Estados Unidos y Canadá. La segunda planta de producción se ubica en Celaya, Guanajuato, donde se concentra la producción de automóviles (Acura ADX y Honda HR-V) y transmisiones CVT, ambos para mercado local y exportación.

