Investigadores de la ONU denuncian campaña de arrestos previa a las elecciones birmanas

Según recordó en un comunicado el Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania, en julio las autoridades militares promulgaron una ley que penaliza la simple crítica de las elecciones, con castigos que pueden incluir la pena de muerte o hasta 20 años de prisión.

"Hemos recibido informes sobre detenciones de numerosas personas, incluidos niños, en aplicación de esta ley, por criticar las elecciones en redes sociales o repartir folletos contra esos comicios", destacó el mecanismo, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018.

Estas detenciones "podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad por persecución y propagación del terror en una población civil", aseguró en el comunicado el jefe del mecanismo Nicholas Koumjian.

Agregó que la Junta está aumentando los bombardeos a pueblos del país en territorio bajo control de grupos armados rebeldes con el fin de expandir las áreas donde se puedan celebrar las elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los bombardeos indiscriminados en zonas donde hay civiles, así como los ataques contra cualquier persona que participe en las elecciones, como candidatos políticos y personas involucradas en el recuento de votos, pueden ser considerados crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad", advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mecanismo está recopilando pruebas de estos crímenes con el fin de que los responsables puedan ser llevados ante la justicia, y en este sentido ha facilitado un número de teléfono a través del cual cualquier persona con información sobre estos abusos puede ponerse en contacto con ellos, utilizando sistemas de seguridad en los que los mensajes se borran automáticamente en el aparato emisor.