Irán sube el precio de la gasolina a los grandes consumidores

El Gabinete iraní emitió una notificación anunciando un tercer precio de la gasolina de 50.000 riales o 0,04 euros para los usuarios que superen los 160 litros mensuales, una medida que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre, explicó el medio Iran Front Page.

El Gobierno mantiene el acceso de la población a 60 litros mensuales de gasolina por 15.000 riales el litro o 0,01 euros y tras esa cantidad el coste se duplica hasta los 30.000 riales o 0,02 euros si se consumen hasta 100 litros más, cuando se pasa ya al tercer precio anunciado.

Esos precios subvencionados se mantienen desde 2019, cuando se produjo la última subida en medio de unas protestas que causaron más de 300 muertos, y según analistas desde entonces no se ha subido por temor a nuevas manifestaciones.

La República Islámica de Irán tiene uno de los precios del combustible más bajos del mundo, por debajo incluso que el agua, pero las autoridades llevan meses discutiendo la necesidad de elevar los costes dada la maltrecha economía del país persa que sufre una inflación del 40 % y cuya moneda se encuentra en continua devaluación.

El nuevo precio de 50.000 riales por litro supone un 10 % del coste real del combustible, según el Gabinete.

Esos subsidios cuestan al Estado iraní cerca de 70.000 millones de euros anuales o casi un 20 % de su presupuesto nacional y el doble de sus exportaciones de petróleo, según datos de la Cámara de Comercio, una situación que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha considerado insostenible.

“No hay duda de que la gasolina debe encarecerse”, dijo el mandatario reformista el mes pasado.

Todo ello en un país que cuenta con las segundas reservas mundiales de gas y petróleo, pero a la vez sufre escasez de energía por la falta de inversiones en el sector, en parte por las sanciones internacionales que limitan su comercio exterior.