Israel dice haber matado a cuatro milicianos y detenido a otros dos en Rafah

En una nota previa, el Ejército ya había informado de que había identificado durante la mañana de este miércoles a seis milicianos saliendo de túneles de Rafah, zona que controla totalmente Israel y en la que se sospecha que decenas de milicianos de Hamás siguen atrapados.

Tras la identificación, Israel bombardeó la zona y poco después las tropas "fueron enviadas a realizar una búsqueda en una de las estructuras de la zona del ataque".

"Dentro de la estructura, se identificó a un terrorista abatido en el ataque, junto con otros tres terroristas armados, quienes fueron posteriormente eliminados por las tropas en un combate cuerpo a cuerpo. Además, las tropas detuvieron a dos terroristas más que se encontraban en la estructura", detalla el comunicado castrense.

Además, Israel asegura que durante la última semana "ha eliminado a más de 20 terroristas" y que detuvieron a otros ocho "que intentaron huir".

"Las tropas permanecen desplegadas de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", advierte el Ejército en su comunicado.