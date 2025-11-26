Israel mató el martes a dos gazatíes pese al alto el fuego, según Sanidad

Estas dos nuevas víctimas elevan a 347 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza (el pasado 10 de octubre) mientras que otros 889 han resultado heridos.

Muchos de los ataques israelíes se han concentrado en los alrededores de la denominada 'línea amarilla', el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de Gaza como parte del acuerdo, y desde donde diariamente abre fuego cuando los gazatíes se acercan.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

En su nota, Sanidad también informa de que durante la jornada de ayer los equipos de rescate recuperaron un total de ocho cuerpos de entre los escombros.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 69.785 palestinos han muerto en ataques israelíes y 170.965 han quedado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.