Israel pide a Argentina declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista

En su segunda jornada de visita en Argentina, Saar se entrevistó con Bulleich, quien resaltó el "trabajo conjunto en la defensa" de ambas "naciones, la democracia y la lucha contra el terrorismo".

"Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica", aseguró Bullrich a través de la red social X.

Saar dijo por su parte que habló con Bullrich sobre "los desafíos de seguridad de Israel y Argentina y de las maneras de cooperar".

"Detallé la promoción del terrorismo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán en Oriente Medio y otros lugares, y la necesidad de declararla como organización terrorista", indicó Saar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En julio de 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), Argentina declaró al grupo chií libanés Hizbulá como organización terrorista, mientras que en julio de 2024 el Gobierno de Javier Milei incluyó al grupo islamista palestino Hamás en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) de Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 1992 Argentina sufrió un atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas. Dos años después, en 1994, el país volvió a ser blanco de un ataque, cuando 85 personas murieron en la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Hizbulá y a Irán.

En junio pasado, el Gobierno de Milei repudió la designación del militar iraní Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA, como comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Sobre Vahidi pesa un pedido de captura internacional por su presunta responsabilidad como autor intelectual del atentado contra la AMIA.