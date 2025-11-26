Juan Carlos I: "a veces" se sentía como "una pelota de ping pong" entre su padre y Franco

Preguntado si en algún momento sintió ser objeto de rivalidades entre su padre y Franco, el rey emérito respondió: "Sí, a veces, tenía la impresión de ser como una pelota de ping pong".

Pese a todo, su vida en España alejado de su familia para seguir la formación diseñada por Franco la consideraba "en aquel momento normal, porque estudiaba en España" y volvía a casa en vacaciones de Semana Santa, verano y Navidad, explicó en la entrevista con la televisión pública francesa con motivo de la publicación de su libro de memorias "Reconciliación" a principios de mes.

A los 17 años, cuando empezó su formación militar, estuvo seguro de que se quedaría en España. Y, después, cuando fue nombrado como futuro rey, tuvo claro que "había que preparar el futuro y estar tranquilo a la espera que llegase el momento".

"Creo que en ese momento teníamos que aceptar lo que pasaba y el momento que había en España. Tuve que aceptar las cosas como venían", afirmó.

Sobre su padre, destacó que fue "un consejero fantástico y un amigo después", en su edad adulta como rey. "Lo quise muchísimo, y tengo una sensación de que me ha acompañado desde entonces", añadió.

En su funeral, pese a que no fue rey, Juan Carlos I decidió que fuera enterrado en El Escorial porque allí es "donde están los reyes" de España, señaló.