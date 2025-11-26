Juan Carlos I dice que no se arrepiente de su pasado e intenta no tener remordimientos

"Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete", afirmó en una entrevista a la televisión pública francesa titulada "Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia", en la que repasa su vida y los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014) con motivo de la publicación en Francia a principios de mes de su libro de memorias "Reconciliación".

Preguntado específicamente por los asuntos financieros o fiscales que se le reprocharon y por sus relaciones amorosas, el rey emérito respondió: "Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo".

"Le acusan de que fue demasiado sensible o demasiado complaciente", le dice el entrevistador. "Sí, así es", afirmó el rey emérito.

Y cuestionado por el periodista franco-luxemburgués especializado en Historia, realeza y patrimonio Stéphane Bern, director y presentador en France 3 del programa "Secretos de la Historia", si piensa que los españoles encajaron peor los regalos económicos que recibió o sus aventuras amorosas, dijo: "Creo que en España el dinero es más importante, pero todo es malo".

Bern le señala que en su libro dice que "no es un santo" y le recuerda que "un rey está bajo constante escrutinio y siempre es un modelo a seguir".

"Recuerdo -dice Juan Carlos I- una frase que mi padre me decía de pequeño: 'Juanito, hasta en el baño te vemos'. De mayor, entendí lo que quería decir".

"¿Pero a veces lo olvidó?, le dice Bern, a lo que Juan Carlos I responde con un "sí".

"¿Pero se arrepiente de algo?", le inquiere el entrevistador. Su respuesta es también escueta: "No".

"¿Y remordimientos?", continua el periodista. El rey emérito responde: "No, intento no tener ninguno".

Finalmente, el también director del programa "Secretos de la Historia", cuyo último capitulo se titula "Juan Carlos, ¡Gloria y Exilio!", le cuestiona: "Si tuviera que volver a hacerlo, ¿tendría más cuidado?". Juan Carlos I declara: "Sí, claro".