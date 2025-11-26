Juan Carlos I dice que Pinochet le pidió seguir "como Franco" pero él escuchó a españoles

"Cuando tuve que ir al aeropuerto para recibir a Pinochet (...) en el coche me dijo: 'Alteza, tiene que hacer como Franco, debe hacer exactamente lo mismo. Yo le dije: 'Sí, sí, naturalmente'", pero "hice lo que los españoles verdaderamente querían", relató a la televisión pública francesa.

Ese episodio de su vida no figura, precisó, en su libro de memorias "Reconciliación", publicado a principios de mes en Francia.

Rememoró, además, que una de sus preocupaciones el día de su proclamación como rey el 22 de noviembre de 1975, de la que acaban de cumplirse 50 años, fue evitar que el dictador chileno asistiese a la ceremonia.

"Vinieron (él y la primera dama filipina Imelda Marcos) por el fallecimiento de Franco, pero yo no quería en absoluto que se quedará (Pinochet) el día que me convertí en rey (...). Finalmente conseguimos que se fuese", cuenta en la entrevista a la televisión pública francesa titulada "Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia", en la que repasa su vida y los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014).

"Ese día estaba muy nervioso y preocupado porque todo fuese bien; íbamos a entrar en otra etapa, pero lo viví con mucha emoción (...) Lo recordaré siempre porque fue una jornada muy fundamental en mi vida", ya que "era la primera vez que iba a hablar a los españoles y, sobre todo, al Parlamento que era completamente franquista", señaló.