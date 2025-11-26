La Bolsa de Londres gana un 0,85 % tras el anuncio del nuevo presupuesto británico

Londres, 26 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,85 % al cierre a pesar del anuncio de subida de impuestos del Ejecutivo británico en la presentación del presupuesto y ante las previsiones de que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido crecerá hasta el 1,5 % en 2025, medio punto por encima de la estimación de marzo.