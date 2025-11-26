La cultura española estará presente en Baalbek un año después del alto el fuego en Líbano

El espectáculo se presentó este miércoles en el Instituto Cervantes de Beirut y consta de un conjunto de versiones en español de las obras de los poetas libaneses Talal Haidar y Said Akl, varios poemas del modernista canario Alonso Quesada y otras tantas versiones en árabe de sus contemporáneos españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Los poemas de Haidar y Akl fueron traducidos en 2021 y 2022, respectivamente, por el Instituto Cervantes a través del programa de talleres de formación y traducción Cuadernos de Baalbek.

El encargado de recoger, musicalizar e interpretar los versos en castellano y su acompañamiento con guitarra española es el cantautor Luis Fajardo López-Cuervo.

Su gira comenzó el pasado lunes 24 de noviembre en el Instituto Cervantes de la capital jordana de Amán, donde la institución española anunció que pronto lanzará el proyecto Cuadernos de Petra para traducir al castellano las obras de poetas jordanos actuales y fallecidos.

Los conciertos de 'Versos de Oriente y Occidente' finalizarán este jueves en Baalbek y se encuadran dentro de las actividades conmemorativas por el centenario del fallecimiento de Alonso Quesada en noviembre de 1925.

En octubre del año pasado, un mes antes de la firma del alto el fuego, una oleada de bombardeos israelíes impactó a escasos 500 metros de la ciudad romana de Baalbek, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Oriente Medio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1984.

Después de afrontar importantes riesgos para su conservación derivados del conflicto, el teatro romano de la localidad libanesa pudo volver a albergar el Festival Internacional de Baalbek entre julio y agosto de este año, tras su interrupción en 2024 debido a las hostilidades.

En ese mismo escenario sonará este jueves 'Versos de Oriente y Occidente' tras un año de alto el fuego en Líbano en el que, como denuncia la ONU, se han dado más de 10.000 violaciones del pacto y han muerto al menos 127 civiles debido a los bombardeos israelíes.