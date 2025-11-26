La India ha arrestado hasta el momento a 7 presuntos implicados en atentado de Nueva Delhi

El acusado, residente de Faridabad, una ciudad situada a 25 km de la capital, habría brindado apoyo logístico a Umar un Nabi, el conductor del vehículo cargado con explosivos que estalló frente al Fuerte Rojo, según indicó a la agencia local PTI un portavoz oficial de la Agencia Nacional de Investigación (NIA).

Este es el séptimo detenido por la NIA y el único que no procede del valle de Cachemira. Hasta el momento, todos los arrestados tienen origen en esa región, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones tras el atentado.

La agencia había detenido anteriormente a otros seis sospechosos vinculados a la explosión, entre ellos Amir Rashid Ali, a cuyo nombre estaba registrado el coche bomba utilizado en el ataque suicida, y Jasir Bilal Wani, señalado por haber brindado asistencia técnica al atacante.

Según la agencia antiterrorista, estos dos sospechosos trabajaban "en estrecha coordinación" con el atacante suicida, Umar un Nabi, un médico cuya identidad fue confirmada por análisis de ADN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía demolió la semana pasada la vivienda de Nabi en el distrito de Pulwama, dentro de un operativo más amplio contra supuestas redes insurgentes, y ha llevado a cabo cientos de redadas en busca de posibles colaboradores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la vez, las autoridades indias investigan si los sospechosos mantenían vínculos con presuntas redes militantes activas en Cachemira y a las que Nueva Delhi atribuye apoyo desde Pakistán.