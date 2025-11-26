La India impulsa la fabricación de imanes de tierras raras en plena disputa global

En un comunicado, el Ejecutivo señaló que la iniciativa "busca establecer 6.000 toneladas anuales de capacidad integrada de producción de imanes permanentes de tierras raras, fortaleciendo la autosuficiencia del país y situando a la India como un actor relevante en el mercado global".

El plan, añadió, apoyará el programa 'Atmanirbhar Bharat' o 'India Autosuficiente' y los objetivos climáticos de neutralidad de carbono para 2070.

La medida cuenta con una dotación de unos 875 millones de dólares y prevé la creación de instalaciones capaces de convertir óxidos de tierras raras en metales, metales en aleaciones y aleaciones en imanes acabados, añadió el comunicado.

El Gobierno indio subrayó que estos imanes, considerados entre los más potentes del mundo, son esenciales para la transición energética y para industrias estratégicas.

La demanda en la India podría duplicarse entre 2025 y 2030, según estimaciones oficiales, aunque actualmente el país depende casi por completo de las importaciones.

"Un paso histórico para la fabricación avanzada en la India. El Gabinete ha aprobado el primer ecosistema integrado para producir imanes de tierras raras, esenciales para vehículos eléctricos y tecnologías verdes", señaló en X el primer ministro Narendra Modi.

China concentra más del 70 % de la producción mundial de tierras raras y domina su procesamiento, según datos de la OCDE. Las restricciones recientes impuestas por Pekín a la exportación de ciertos imanes y compuestos han intensificado las preocupaciones en países que dependen de estos materiales, entre ellos la India.

En junio, el Ministerio de Finanzas recordó que Nueva Delhi lanzó en enero la Misión Nacional de Minerales Críticos, un plan de siete años que prevé más de 1.200 proyectos de exploración y nuevas tecnologías para extracción, procesamiento y reciclaje.

La India ha identificado 30 minerales críticos como estratégicos y es el único país en desarrollo que participa en la Asociación para la Seguridad de los Minerales, una plataforma liderada por Estados Unidos para diversificar las cadenas globales.