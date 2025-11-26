La Policía de Ecuador detiene a 18 personas que pertenecerían a cuatro grupos criminales

La captura se realizó en un operativo simultáneo en varias partes de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y que concentra el mayor número de delitos, y también en el municipio vecino de Durán, que es el más violento de Ecuador.

El general Walter Villarroel, jefe de policía de la Zona 8, explicó que el caso nació de alertas de víctimas de secuestro y extorsión, que denunciaron que grupos criminales utilizaban las aplicaciones de taxis para secuestrar a conductores, robarles sus pertenencias y dinero en el banco.

Los detenidos pertenecerían a las bandas Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y Freddy Kruger y cuatro de ellos registran antecedentes penales. Otros nueve tenían boletas de captura y dos más son catalogados como objetivos de intermedio valor, por su nivel de decisión en las organizaciones delictivas.

Durante el operativo, los agentes encontraron 278 sobres de droga, catorce motos, dos vehículos, un teléfono, nueve armas de fuego, siete artefactos explosivos, una alimentadora y 107 cartuchos.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra estas bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino, que en este 2025 registra un asesinato por hora.