La tasa de desempleo en México queda en el 2,9 % en el tercer trimestre

“En el trimestre julio-septiembre de 2025, la población desocupada sumó 1,8 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2,9 % de la PEA, porcentaje menor al del mismo trimestre de un año antes (3 %)”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61,3 millones de personas, una caída de 67.000 frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 5.000 hasta las 59,5 millones de personas.

Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en el comercio, con una subida de 227.000.

Le siguieron los restaurantes y servicios con 164.000 personas y transportes y la industria manufacturera con 103.000.

Por otro lado, 4,3 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Por género, el 75,1 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 45,7 % de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que el 10,9 % del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24,7 % en secundarias o industriales y 63,8 % en terciarias o servicios.

El restante 0,7 % no especificó su actividad.

Por regiones, las que durante el tercer trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4,8 %), Coahuila y Ciudad de México (3,9 %) y Sonora (3,5 %).

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0,2 % en el tercer trimestre del año, pese a las alertas de recesión por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024.