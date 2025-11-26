Los parques nacionales de EE.UU. cobrarán cien dólares más a los turistas extranjeros

Además, los viajeros internacionales ahora pagarán más del triple, 250 dólares, por los pases anuales que permiten visitar el Sistema Nacional de Parques (NPS, en inglés), frente a los ochenta dólares que cuesta para los estadounidenses, según la nueva medida del Departamento del Interior (DOI).

Las nuevas tarifas 'America-first' (Estados Unidos primero), que se añaden al precio de entrada que cada parque cobra, buscan priorizar la entrada de los estadounidenses a los parques y que los extranjeros paguen más para apoyar el mantenimiento de los sitios, indicó el DOI en un comunicado.

"El liderazgo del presidente (Donald) Trump siempre pone a las familias estadounidenses primero", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

Los incrementos aplican para los parques nacionales de Acadia, Bryce Canyon, los Everglades, el Glacier National Park, el Gran Cañón, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia & Kings Canyon, Yellowstone, Yosemite y Zion.

Los incrementos afectarían a más de dieciséis millones de personas, pues un tercio de los 48,3 millones de visitantes extranjeros que llegaron por aire a Estados Unidos en 2024 acudieron a parques y monumentos nacionales, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CSR, en inglés).

La norma afecta a los extranjeros mientras Estados Unidos afrontó una caída del 7,7 % interanual en los turistas internacionales en septiembre, según un reporte de la firma Tourism Economics, que prevé una caída anual total de un 7 % para todo 2025.

No obstante, el secretario Burgum aseveró ahora que "estas políticas garantizan que los contribuyentes de EE.UU., quienes ya apoyan al Sistema Nacional de Parques, continúen disfrutando acceso asequible, mientras los visitantes internacionales contribuyen con su proporción justa para mantener y mejorar los parques".

El DOI también anunció "días patrióticos gratuitos" solo para residentes estadounidenses: el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Día de la Bandera, el Cumpleaños del presidente Trump, el día de la Independencia, el Cumpleaños del NPS, el Día de la Constitución, el Cumpleaños de Theodore Roosevelt y el Día de los Veteranos.