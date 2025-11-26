Los reyes de España reciben con honores militares al presidente alemán

La visita de Estado del presidente alemán a España responde al viaje de Felipe VI y la reina Letizia a Alemania en octubre de 2022, y llega después de la visita oficial que Steinmeier realizó en octubre de 2018 con ocasión del Foro hispano-alemán.

El presidente alemán y su esposa llegaron al Palacio Real en un Rolls-Royce de Patrimonio Nacional, en una caravana escoltada por motos y luego por el escuadrón a caballo de la Guardia Real.

La Guardia Real rindió honores a Steinmeier con la interpretación del himno de Alemania, seguido del himno de España y acompañado del disparo de 21 salvas de cañón.

Después ambos jefes de Estado pasaron revista a la Guardia Real, que desfiló posteriormente frente a la tribuna de autoridades.

Además del presidente del Gobierno español, asistieron al recibimiento oficial los presidentes del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades.

Tras este acto protocolario, la reina y la primera dama de Alemania mantuvieron una reunión de trabajo en la Galería de las Colecciones Reales sobre mujer e igualdad en España, organizado por la Embajada de la República Federal de Alemania.

El alcalde de Madrid entregará este miércoles la llave de oro de la ciudad al presidente alemán y, por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y luego al Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra del pintor malagueño inspirada en los ataques aéreos a esa ciudad vasca durante la guerra civil española.

El jueves el rey y Steinmeier inaugurarán el foro empresarial Hispano-Alemán y el viernes ambos jefes de Estado rendirán homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika y visitarán el Museo de la Paz.

El presidente alemán se convertirá así en el primer jefe de Estado de ese país en visitar Gernika, ciudad que fue bombardeada durante la guerra civil española por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Francisco Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.