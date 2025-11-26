Ministro de Defensa alemán dice que en Putin no hay voluntad alguna de paz

"No veo en Putin voluntad de paz. En su reacción a las nuevas propuestas se ve que no tiene ninguna disposición a buscar un compromiso", dijo Pistorius en el debate sobre el presupuesto de Defensa en la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag).

Pistorius se refirió al plan de 28 puntos, que entretanto ha sido modificado, y dijo que era correcto y necesario esforzarse por buscar la paz en Ucrania, pero que "los esfuerzos tienen que ser serios y cumplir con unas condiciones mínimas".

"Ucrania no puede ser forzada unilateralmente a hacer concesiones territoriales, tiene que quedar en una situación que le permita defenderse y las cuestiones de seguridad europea tienen que ser decididas por los europeos", subrayó.

"No puede haber una paz que sea una capitulación. No sólo sería una traición a Ucrania, ya que además animaría a otros autócratas a imitar a Putin", añadió.

Pistorius sostuvo que actualmente "el tablero de ajedrez está cambiando en el mundo", por lo que Europa tiene que hacer más por su defensa, como lo ha dicho ya en otras ocasiones.

"La OTAN tiene que hacerse más europea para seguir siendo transatlántica", dijo.

Finalmente, el ministro pidió la aprobación del presupuesto de Defensa para 2026, que alcanza un nivel récord de 108.000 millones de euros.