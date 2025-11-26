Noboa reafirma su lucha contra mafias en primer evento público tras derrota en las urnas

"Jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, primero se van a rendir los criminales, y vamos a prevalecer, vamos a darle paz a los ecuatorianos y que quede en los libros de historia que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes luchó por un mejor país", dijo Noboa a los soldados que estuvieron presentes en el cambio de mando de la cúpula de militar.

En esta ceremonia se oficializó al general del Ejército Henry Delgado como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En su discurso, el presidente aseguró que la lucha que su Gobierno mantiene contra el crimen "sigue siendo una de las más decisivas en la historia" y resaltó que "pese a la brutalidad" del "enemigo" las tropas han demostrado su fortaleza.

"Tengan la certeza de que este Gobierno respalda el compromiso y el sacrificio de los valientes hombres y mujeres que integran nuestra institución militar", dijo Noboa, que agregó que cualquiera que intente atacar o menospreciar a las Fuerzas Armadas "tendrá que enfrentarse" primero con él.

Además, señaló que el Gobierno "confía plenamente en su integridad y en su compromiso inquebrantable con el país", aunque "algunos intenten empañar la imagen" de las Fuerzas Armadas.

La última vez que se vio al mandatario fue en la mañana del día de las votaciones, cuando sufragó y luego acompañó a hacer lo mismo a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a su madre, la asambleísta Annabella Azin.

Posteriormente reaccionó por redes sociales a los resultados que significaban su primer revés en las urnas desde que llegó al poder en 2023, al ganar el 'No' en las cuatro preguntas que él impulsó.

Dos días después viajó a Estados Unidos a cumplir una agenda oficial de tres días de la que no se conocieron detalles y que fue declarada como confidencial.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino, que en este 2025 registra un asesinato por hora.