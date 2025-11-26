ONU Derechos Humanos insta a redoblar esfuerzos para implementar acuerdo de paz colombiano

"Creo que hoy, más que nunca, es el momento para el Estado y la comunidad internacional de redoblar los esfuerzos para la implementación de este acuerdo", expresó Campbell durante el panel 'Los derechos humanos y la seguridad, un camino para la paz'.

En el foro, que conmemora el noveno aniversario de la firma del acuerdo y es organizado por la Fundación Compaz y la Alcaldía de Bogotá, el representante de la ONU reivindicó que la firma de la paz en Colombia en 2016 "culminó un extenso conflicto armado" y supuso "una esperanza de transformación".

"Pero al mismo tiempo en el mundo, como en Colombia, la implementación de los acuerdos de paz nunca es lineal y siempre hay desafíos muy diversos y mayores. Nunca el progreso es lineal y desafortunadamente la falta de implementación efectiva en varios puntos del acuerdo de paz ha limitado su capacidad transformadora, sobre todo en los territorios", expresó.

Como ejemplo de ello puso la expansión de "los grupos armados no estatales y de estructuras criminales" en varias regiones del país.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de los grupos armados de Colombia creció un 15 % entre diciembre de 2024 y julio de 2025, alcanzando un total de 25.278 miembros, entre personas en armas y miembros de redes de apoyo logístico y financiero.

"Quiero dejar muy claro que esta situación de violencia, de violaciones de derechos humanos que hoy se vive en los territorios, no se deriva del acuerdo de paz y en buena medida se explica por la falta de implementación efectiva", recalcó.

Por eso Campbell hizo un llamado a "la implementación completa e integral del acuerdo de paz", que considera "fundamental para abordar la situación de derechos humanos actual y prevenir nuevos ciclos de violencia".