Portugal condena la expulsión de los medios públicos portugueses de Guinea-Bisaú

Los medios a los que se les ha ordenado abandonar Guinea-Bisaú son Lusa, RTP África y RDP África, que han cerrado emisiones en el país.

"El Gobierno portugués, consciente de la importancia del trabajo de estos medios de comunicación para las poblaciones de ambos países y para la comunidad lusófona en general, hará todo lo posible para revertir dicha decisión", agregó en un comunicado.

Este miércoles se confirmó que un grupo de militares ha tomado el control del país, suspendido el proceso electoral en curso y ordenado el cierre de las fronteras y del espacio aéreo "hasta nueva orden".

Antes de eso, el Gobierno luso emitió un comunicado haciendo un llamado contra "cualquier acto de violencia institucional o civil".

Fuertes disparos de armas automáticas se escucharon este miércoles en el centro de la capital de Guinea-Bisáu cerca de la Comisión Electoral Nacional (CNE), entre informaciones sobre la supuesta detención del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, en la víspera de divulgarse los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

El país, propenso a los golpes de Estado y excolonia portuguesa, celebró este domingo unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por la exclusión de destacados líderes opositores, cuyos resultados provisionales se esperaba que se anunciasen este jueves.

Todas las calles que conducen al palacio presidencial han sido bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó el diario local O Democrata.