Portugal e Italia firman declaración de intenciones para cooperar en industria de defensa

Aun así, Melo aseguró a la prensa tras la ceremonia de rúbrica del memorando en la fortaleza de São Julião da Barra, en las afueras de Lisboa, que no habló con Crosetto sobre "ningún equipamiento en concreto" y agregó que hay varias opciones en el mercado.

En un comunicado, la empresa pública idD Portugal Defence informó de la firma hoy de una "declaración de intenciones" con la italiana Fincantieri que establece "una nueva etapa" en la cooperación industrial bilateral en el sector de defensa.

La compañía lusa explicó que ese compromiso define las bases para una colaboración "estratégica" para promover y poner en valor las industrias de defensa lusas y para desarrollar iniciativas conjuntas para expandir el plan de inversión en Arsenal do Alfeite, que es una empresa portuguesa que opera como astillero de buques especialmente para la Armada del país.

La nota agrega que con esta colaboración Portugal e Italia reafirman su determinación en "profundizar" el entendimiento mutuo y crear oportunidades de desarrollo que consoliden la innovación y competitividad de sus industrias de defensa.

