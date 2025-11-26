Putin alaba en Kirguistán el papel de su base militar y celebra creación de escuelas rusas

"Prestamos especial atención a la cooperación en materia de seguridad. La base militar rusa conjunta estacionada en la república es un factor importante para garantizar la estabilidad en la región", afirmó el mandatario ruso en su reunión con el líder kirguís, Sadir Zhapárov.

Los mandatarios firmaron una declaración conjunta para profundizar en su asociación estratégica, "que describe los objetivos clave para seguir fortaleciendo la cooperación ruso-kirguisa en diversas áreas", señaló Putin.

Del mismo modo, se espera que firmen una serie de documentos en las áreas de comercio, educación, migración, entre otras.

"Las relaciones de asociación y alianza estratégica entre Rusia y Kirguistán se están desarrollando con éxito, basadas en el respeto mutuo y la consideración de los intereses de cada uno, en el espíritu del tratado fundamental de amistad y cooperación", aseguró.

Además, en los próximos años se espera que se abran nueve colegios que enseñen en lengua rusa con capacidad para 1.224 estudiantes cada una.

"En 2023, lanzamos un importante proyecto conjunto para construir nueve escuelas secundarias en Kirguistán, con el ruso como idioma de enseñanza. Está previsto que las tres primeras escuelas abran sus puertas el 1 de septiembre de 2027", afirmó Putin.

El presidente ruso añadió que actualmente 157 profesores rusos trabajan en el país en 42 escuelas de la república centroasiática como parte de un programa educativo.

Según la agencia TASS, de las cerca de 2.500 escuelas que hay en Kirguistán, el 10 % dan clase en lengua rusa.

Putin viajó al país para también participar el jueves en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar postsoviética.