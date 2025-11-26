Rumanía compra a Francia sistemas de misiles antiaéreos portátiles 'Mistral'

La adquisición incluye 231 sistemas MANPAD Mistral, 934 misiles Mistral, servicios de entrenamiento, munición de práctica, un simulador y apoyo logístico, señaló el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

La compra efectuada hoy fue aprobada por el Parlamento rumano en junio de 2022 y se produce en el marco de la "Acción para la Seguridad de Europa – SAFE".

Rumanía, miembro de la OTAN desde 2004, se beneficiará así de una asignación de unos 16.600 millones de euros a través de SAFE, que se destinarán a la modernización de infraestructuras militares, la compra de equipos y la construcción de más de 200 kilómetros de carreteras en el país balcánico.

Los sistemas comprados a Francia están diseñados para proteger de manera puntual un área o tropas en el campo y pueden derribar distintos tipos de aeronaves, desde aviones de combate hasta helicópteros o drones de diversos tamaños.

Rumanía acaba de anunciar su nueva Estrategia de Defensa para los próximos cinco años, que busca reforzar la posición del país en el flanco oriental de la OTAN.

"Una Rumanía segura comienza con un ejército bien equipado. Llevamos a cabo un proyecto ambicioso y realista: convertirnos en la principal potencia del sureste europeo y la segunda gran potencia de Europa del Este, después de Polonia", aseguró hoy el ministro de Defensa rumano, Ionuț Mosteanu, en Facebook.