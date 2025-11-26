Saar rinde homenaje a las víctimas del ataque a la embajada de Israel en Argentina

En la segunda jornada de su visita al país suramericano, Saar visitó el memorial en recuerdo de las víctimas erigido en el sitio donde funcionaba la sede diplomática israelí.

"En la antigua plaza de la embajada de Israel en Buenos Aires, el lugar donde un brutal ataque, liderado por Irán y Hezbolá, mató a 29 personas y dejó cientos de heridos", expresó Saar en la red social X al publicar fotografías del homenaje realizado este miércoles.

En el acto participaron sobrevivientes del ataque y familiares de las víctimas.

"Entre los asesinados se encontraban cuatro diplomáticos israelíes y cuatro empleados de la embajada local", recordó Saar.

El 17 de marzo de 1992 la explosión de una bomba destrozó por completo la sede diplomática, ubicada en el barrio capitalino de Retiro.

"No olvidaremos a los asesinados. Siempre recordaremos quiénes fueron los asesinos. Siempre acompañaremos a los sobrevivientes. Que la memoria de los asesinados sea bendecida", aseguró Saar.

Dos años después, en 1994, Argentina volvió a ser blanco de un atentado, cuando 85 personas murieron en la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, ataque también atribuido a Irán y a Hizbulá.