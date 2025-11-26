Sánchez participará el fin de semana en el Consejo de la Internacional Socialista en Malta

Fuentes socialistas confirmaron a EFE la participación de Sánchez, que es también el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el encuentro, al que acudirán delegaciones de partidos socialistas de todos los continentes y que arrancará el viernes con una primera jornada a puerta cerrada que será seguida por una cena entre los líderes.

El sábado, la jornada empezará con el discurso del anfitrión, el primer ministro de Malta, Robert Abela, y después intervendrá Sánchez, con un discurso en abierto.

Más tarde, ya a puerta cerrada, tomarán la palabra el resto de líderes de las delegaciones y también la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Durante el encuentro se entregarán los premios José Francisco Peña Gómez que reconocen a las personalidades que promueven la defensa de los derechos ciudadanos, la solidaridad y la democracia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las mismas fuentes precisaron que se prevé que Sánchez mantenga reuniones bilaterales con otros líderes socialistas, pero dijeron que la agenda aún no está cerrada.