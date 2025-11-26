"Sirat" acapara con "Sound Of Falling" nominaciones técnicas de Premios del Cine Europeo

"Sirat" opta a los premios a mejor dirección de casting para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía -Mauro Herce-; mejor edición -Cristóbal Fernández-; mejor diseño de producción -Laia Ateca-; y mejor diseño de sonido -Laia Casanovas-, según informó este miércoles la Academia del Cine Europeo en un comunicado.

"Sound Of Falling" está nominada, al igual que el filme español, a la mejor dirección de casting y a la mejor dirección de fotografía, además de a mejor composición (banda sonora original), mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Con "Sirat "en las distintas categorías compiten, además, "Sentimental Value", del noruego Joachim Trier, a la mejor dirección de casting; la francesa "The Stranger", de Manu Dacosse, a la mejor dirección de fotografía; y "Die My Love", de la británica Lynne Ramsay, y "Bugonia", del griego Yorgos Lanthimos, a la mejor edición.

Están nominadas con "Sirat", además, a mejor diseño de producción "Bugonia" y "Sentimental Value"; y a mejor diseño de sonido, "Bugonia" y la película franco-tunecina "The Voice Of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sirat", Premio del Jurado de Cannes 2025, aspira, además, a cuatro de las nueve categorías más importantes de los Premios del Cine Europeo: mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, para Sergi López, y mejor guion, para Santiago Fillol y Oliver Laxe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sentimental Value" esta nominada en estas mismas cuatro categorías, así como a mejor actriz, para Renate Reinsve.

Otros dos trabajos de producción española nominados en las principales categorías son "Tardes de soledad", de Albert Serra, a mejor película y mejor documental, y "Olivia y el terremoto invisible", de Irene Iborra Rizo, también a mejor película y a mejor película de animación.