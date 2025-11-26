Suben a 46 los muertos por las inundaciones en el centro y sur de Tailandia

En su último informe, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD) precisó que las inundaciones, provocadas por las intensas lluvias registradas recientemente, afectan a 20 provincias, incluidas zonas industriales, como las centrales Ayutthaya y Nonthaburi, y turísticas, como la sureña Surat Thani.

Mientras las aguas ceden en el centro del país, donde se han registrado 28 muertes, la situación es más dramática en la región meridional, con 18 fallecidos.

Imágenes aéreas de la ciudad de Hat Yai, en la provincia de Songkhla -fronteriza con Malasia-, muestran como las aguas cubren por completo calles y carreteras y alcanzan hasta el segundo piso en algunos hogares, publica en las redes sociales el departamento de Relaciones Públicas de Tailandia.

Varios residentes de esta urbe, un importante centro comercial en el sur del país, se tuvieron que refugiar en el techo de sus casas a la espera de evacuación por los equipos de emergencia, recoge el canal público Thai PBS.

La Marina ha movilizado el portaaviones Chakri Naruebet, fabricado en España, para que asista a los operativos y el transporte de alimentos y material de primera necesidad.

El DPMD ha calificado estas precipitaciones como las más copiosas de los últimos 300 años en ciudades como Hat Yai, que solo el viernes registró un acumulado de 335 milímetros de agua.

El departamento de meteorología prevé que las lluvias "intensas" continúen hoy en varias provincias del sur, por lo que alertó sobre la posibilidad de que sucedan torrentes de agua y corrimientos de tierra.

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura, con cientos de miles de evacuados en varios países.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, mientras Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a anegamientos.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidas.