Trinidad y Tobago asegura que no va a ser "base para ninguna guerra contra Venezuela"

Persad-Bissessar insistió en que Trinidad y Tobago no servirá como base para operaciones militares entre EE. UU. y Venezuela y rechazó las especulaciones de que la actividad militar estadounidense en el país estuviera vinculada a las tensiones con Caracas.

"No vamos a lanzar ninguna campaña contra Venezuela. Lo he dejado muy claro", afirmó la primera ministra, quien indicó que Venezuela no fue abordada en esa reunión con el general Caine.

"Reafirmamos nuestra cooperación contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas", añadió, describiendo las conversaciones como "muy buenas".

En respuesta a los informes sobre el avistamiento de aeronaves militares estadounidenses en Tobago, Persad-Bissessar explicó que su presencia se limitaba a entrenamiento y asistencia logística.

"Nos están ayudando con la pista. No hay tropas en tierra", declaró, señalando que un contingente de unos 250 infantes de Marina había salido del país el 25 de noviembre tras realizar maniobras.

También afirmó desconocer la existencia de buques o activos militares estadounidenses operando dentro de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago.

"Que yo sepa, no se nos solicitó que ninguno de estos buques estuviera en aguas de Trinidad y Tobago... que yo sepa, son aguas internacionales", declaró.

Ante preguntas sobre la designación por parte de Washington como terrorista a una organización que llama Cartel de los Soles y que vincula con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, la primera ministra dijo que su Administración no ha tomado ninguna decisión al respecto.

En la misma línea, el ministro interino de Relaciones Exteriores, Barry Padarath, señaló que Trinidad y Tobago determinará "como nación soberana" su "propia política exterior".

Según Padarath, la visita de Caine fue "de cortesía", "una reunión común y corriente".

"Les puedo asegurar que no salió nada siniestro ni secreto de la reunión de ayer", subrayó.

Por su parte, la Embajada de EEE. UU. indicó que la visita de Caine tenía como objetivo fortalecer "la sólida relación bilateral, la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la lucha contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales".

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

EE.UU. ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.