Trump anuncia que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026

Washington, 26 nov (EFE).- El epresidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno decidió excluir a Sudáfrica del G20 de 2026, que se celebrará en Miami, al acusar a Pretoria de no abordar supuestos abusos contra poblaciones blancas y de negarse a traspasar la presidencia del grupo durante la cumbre más reciente.