Un tribunal hongkonés congela otros 220 millones a la exesposa del fundador de Evergrande

La resolución del juez Russell Coleman extiende el perímetro de la prohibición de disponer a nuevos inmuebles de lujo y saldos en cuentas bancarias radicados en esas cuatro jurisdicciones, lo que incrementa de forma notable la capacidad de los liquidadores para preservar patrimonio en favor de los acreedores extranjeros.

Este nuevo paso procesal forma parte de la estrategia de recuperación diseñada por los liquidadores provisionales desde que en enero de 2024 el mismo tribunal ordenara la liquidación forzosa del grupo, cuyo pasivo total ronda los 330.000 millones de dólares.

La ampliación de la medida cautelar contra Ding Yumei, según el rotativo local The Standard, se suma a la presión ejercida sobre el propio Xu Jiayin, también conocido como Hui Ka Yan.

El pasado 16 de septiembre, otro magistrado hongkonés lo declaró en incumplimiento grave de una orden de revelación patrimonial y designó a los liquidadores como administradores directos de todos sus bienes mundiales, valorados en hasta 7.700 millones de dólares.

El juez desestimó el argumento de la defensa según el cual la vigilancia residencial impuesta en China continental desde finales de 2023 le impedía atender requerimientos civiles, al no aportarse prueba alguna de tal limitación.

Los administradores judiciales buscan ahora la devolución forzosa de cerca de 6.000 millones de dólares en dividendos, primas y otras remuneraciones repartidas entre 2017 y 2020 mediante lo que la investigación contable considera prácticas fraudulentas.

Esas transferencias, canalizadas a través de sociedades 'offshore' y estructuras fiduciarias, representan la principal fuente de recuperación inmediata, dado que los activos ubicados en China continental quedan al margen efectivo del procedimiento hongkonés por la falta de reconocimiento automático de la liquidación en la República Popular.

Evergrande dejó de pagar sus bonos internacionales en diciembre de 2021, golpeada por la política de las 'tres líneas rojas' que Pekín aplicó para reducir el endeudamiento del sector inmobiliario.

La posterior intervención estatal, la expulsión definitiva de la Bolsa de Hong Kong en agosto de este año y la sanción récord de 578 millones de dólares a su filial principal Hengda Real Estate por inflar ingresos y beneficios han convertido el caso en el mayor impago corporativo de las últimas décadas.

La combinación de medidas cautelares sobre familiares, administración judicial del patrimonio del fundador y extensiones jurisdiccionales dibuja una estrategia transfronteriza orientada a maximizar la tasa de cobro en un contexto marcado por la separación entre los sistemas jurídicos de Hong Kong y China continental.