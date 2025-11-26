Unos 5.000 policías resguardarán la fiesta de la virgen de Caacupé en Paraguay

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, encabezó el lanzamiento del denominado 'Operativo de Seguridad Caacupé 2025', en el departamento de Cordillera (centro), en el que se prevé la movilización de efectivos policiales de todas las áreas para dar seguridad a los peregrinos "durante la mayor movilización ciudadana del año", indicó el despacho del Interior en la red X.

La celebración religiosa iniciará este viernes con el novenario de oraciones y celebraciones litúrgicas previas a la fiesta en honor a la virgen, que se celebra cada 8 de diciembre, cuando miles de devotos peregrinan hasta la Basílica de Caacupé, ubicada a unos 55 kilómetros de Asunción.

Benítez dijo a periodistas que los agentes se concentrarán especialmente en las inmediaciones de la Basílica de Caacupé, el epicentro de la festividad, aunque enfatizó que el 100 % de la policía estará en "alerta de seguridad" debido a que los fieles llegarán desde diferentes puntos del país.

También apoyarán el operativo el Ministerio Público, instituciones del Poder Judicial, los cuerpos de bomberos y la Cruz Roja Paraguaya.

Para esta celebración, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social habilitará 33 hospitales y centros de salud, así como puestos provisorios y clínicas móviles.

Igualmente, han sido convocados unos 2.474 profesionales de áreas de la salud, entre médicos, enfermeros y paramédicos.

La peregrinación en honor a la Virgen de Caacupé, una variante de la Inmaculada Concepción, es la celebración religiosa más importante de Paraguay y es considerada una de las más grandes de América Latina.