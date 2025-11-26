UNRWA: miles de gazatíes no cuentan con un refugio en condiciones para el invierno

"Miles de personas desplazadas por la fuerza en la Franja luchan por encontrar un refugio seguro ante el inminente frío. La gente no tiene más remedio que improvisar tiendas de campaña. Se necesitan más refugios", advirtió la agencia en un mensaje en su cuenta de X.

Además, recordó que más de 79.000 gazatíes desplazados por la ofensiva israelí viven actualmente en los 85 refugios que gestionan.

Durante estos más dos años de ofensiva israelí, el Ejército de Benjamín Netanyahu ha bombardeado, siempre bajo la excusa de que eran "objetivos terroristas", no solo edificios residenciales sino también escuelas y otros puntos de la UNRWA que se habían convertido en refugios para los palestinos.

Las intensas lluvias que se registraron durante la jornada de ayer, martes, inundaron decenas de tiendas de campaña precarias en las que malviven los palestinos, un escenario que ya se produjo hace unas semanas.

En este sentido, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, advirtió en las últimas horas de que la población gazatí es "extremadamente vulnerable" ante las severas condiciones climáticas y mientras Israel siga obstaculizando la entrada de más tiendas y casas prefabricadas.

Según Wafa, en Gaza se necesitan actualmente cerca de 300.000 tiendas de campaña y viviendas prefabricadas para satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de sus residentes, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se han quedado sin sus hogares por los bombardeos israelíes.