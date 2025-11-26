Vence el plazo de Venezuela a aerolíneas sin anuncio sobre sanciones o permisos

Caracas, 26 nov (EFE).- El plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano terminó este miércoles sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de "vuelo permanente" o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.