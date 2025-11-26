Vendedores ambulantes paraguayos protestan por sitios de trabajo para concierto de Shakira

Decenas de vendedores cerraron de forma intermitente la principal avenida de acceso al estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', que se convertirá en una pasarela peatonal durante las dos presentaciones de la colombiana, quien volverá a Paraguay luego de catorce años.

La comerciante Clara Giménez indicó a EFE que reclamaron el acceso de unos quinientos vendedores a este sendero peatonal que fue vallado, luego de que los organizadores del concierto, G5Pro, les informaron que debían colocar sus quioscos a un costado de la barrera y en calles más lejanas al estadio, por motivos de "seguridad".

"¿A quién le vamos a vender ahí? A nadie", reclamó Giménez, al explicar que los organizadores pretendían ubicar a los vendedores en lugares por donde no transitarán los aficionados.

"Nosotros somos gente que quiere trabajar honestamente nada más", enfatizó Giménez quien indicó que cientos de vendedores pagaron a la Municipalidad de Asunción por un permiso que los habilita a vender en las inmediaciones del estadio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La vendedora aseguró que tras su "lucha" lograron "un acuerdo" con G5Pro y la Municipalidad de Asunción "para poder trabajar tranquilamente" y ubicarse a lo largo de la avenida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todos los compañeros ya estamos conformes con lo que logramos", añadió esta comerciante que destacó que para muchos vendedores ambulantes esos dos días de trabajo "serían su aguinaldo (navideño)".

Shakira incluyó a Paraguay en la segunda parte de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran', que incluye a varios países de Latinoamérica y que cerrará con espectáculos en la ciudad argentina de Córdoba previstos a mediados de diciembre.

El más reciente concierto de la barranquillera en tierra guaraní fue en 2011cuando visitó Asunción con su gira 'Sale el Sol Tour'.