Vicepresidente de Bolivia convoca a Rodrigo Paz a superar diferencias y trabajar juntos

"Convocar al presidente (Paz) a superar cualquier diferencia y a trabajar juntos, la patria es más grande que nuestras discrepancias, es un tiempo que no admite distancias", afirmó Lara durante un acto con dos naciones indígenas que le ofrecieron su respaldo y le entregaron un bastón de mando simbólico.

A pocos días de su investidura, Paz y Lara protagonizaron varios desencuentros que ambos arrastran desde el tiempo de la campaña electoral.

Una de las principales tensiones fue a causa de la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa que, a juicio de Lara, quita atribuciones a la figura del vicepresidente quien, además, es el presidente nato del Parlamento y está encargado de generar consensos.

También fue determinante el cierre del Ministerio de Justicia y la destitución del titular de esa cartera Freddy Vidovic, quien fue sugerido por Lara en ese cargo, tras constatarse que el alto funcionario tenía una condena por tres años de prisión.

A esto siguió una serie de publicaciones que efectuó Lara en TikTok, al que considera el mejor medio de comunicarse con sus seguidores, en las que vertió constantes críticas hacia las decisiones, nombramientos y supuestas promesas incumplidas por parte de Paz.

En la víspera, Lara dijo en TikTok que ya no se consideraba parte del Gobierno ya que no participará en las decisiones del Ejecutivo si el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina "siga controlando a Rodrigo Paz".

Lara recibió este miércoles el bastón de mando que le entregó la nación indígena Jatun Killaka Asanajaqi Jakisa y la Federación Sindical Originaria Regional Caracollo (Fesorc), ambas del departamento de Oruro (oeste), como reconocimiento a su autoridad.

Antes de la entrega de ese símbolo hubo una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra a cargo de amautas o sabios andinos, en la que se incluyó a Lara, quien entregó hojas de coca y roció alcohol a la mesa en muestra de respeto.

"Siempre vamos a estar con usted respaldando en las buenas y en las malas. Usted ha vivido en el campo y ha sufrido, somos tus soldados, tus guerreros, vamos a estar y la lucha empezará", dijo a Lara el dirigente indígena Virgilio Mamani.

Las dos organizaciones indígenas también dieron su apoyo a Lara en pos de un acuerdo político regional para la participación en las elecciones subnacionales, en las que se elegirán gobernadores y alcaldes y otras autoridades regionales previstas para el 22 de marzo.

Por su parte, el vicepresidente boliviano dijo estar en búsqueda de la unidad del país y el encuentro entre la "Bolivia blanca con la Bolivia mestiza, popular e indígena", además indicó que defenderá el Estado Plurinacional, denominación que tomó el país desde la aprobación de la Constitución de 2009.

El vicepresidente mencionó que "el Estado Plurinacional se respeta" y que no permitirá que se intente cambiarlo.