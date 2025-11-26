Wall Street abre en verde en nueva racha alcista previa al festivo de Acción de Gracias

Quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq subía un 0,67 % para ubicarse en los 23.179 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,57 %, hasta 6.804 unidades, y el Dow Jones de Industriales sumaba un 0,61 % en 47.398 enteros.

En los primeros compases de la bolsa destacó el avance de Nvidia de más de un 1 % tras su caída de ayer, o el de Microsoft, que ganaba un 1,21 %.

El Dow Jones comenzó el día registrando su tercera jornada de ganancias en un momento en que los inversores están tratando de recuperarse tras las últimas semanas de caídas.

Según el analista Clark Bellin, "no hay un catalizador alcista evidente" que vaya a impulsar el mercado de aquí a final de año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de esos catalizadores podría ser el próximo movimiento de tipos de interés de la Reserva Federal: los operadores estiman una probabilidad superior al 80 % de que haya un recorte de un cuarto de punto porcentual por parte de la Fed en diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,16 %, hasta 57,87 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el plan de paz propuesto por Estados Unidos en Ucrania.