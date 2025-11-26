Warner Bros Discovery convoca una segunda ronda de ofertas de compra para 1 de diciembre

El pasado 20 de noviembre Paramount Skydance, Comcast y Netflix hicieron ofertas por una parte o la totalidad de Warner Bros. Discovery.

Tras la presentación de las nuevas ofertas, la compañía "podría iniciar un período de negociaciones exclusivas con una de las compañías", según señala Variety citando una información de Bloomberg.

Warner Bros. Discovery esta considerando propuestas para vender Warner Bros. (HBO Max y estudios) y Discovery Global, la compañía centrada en la televisión.

Esto se alinea con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos compañías para abril de 2026, según señala Variety.

Netflix y Comcast han mostrado su interés en las operaciones de streaming y estudios de Warner Bros., independientemente del negocio de televisión por cable de WBD, mientras que Paramount Skydance está interesada en adquirir Warner Bros. Discovery en su totalidad.

Paramount ha presentado ofertas a la compañía con anteriorirdad, pero han sido rechazadas. La oferta era de 23,50 dólares por acción, compuesta por un 80 % en efectivo y un 20 % en acciones.