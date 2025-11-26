Xi expresa condolencias por las víctimas del incendio en Hong Kong con al menos 13 muertos

Según el medio, Xi pidió ser informado de la evolución del fuego y de la situación de los equipos de emergencia.

Además, instruyó al jefe de la Oficina de Enlace del Gobierno central en la ciudad para que transmitiera al jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, “sus condolencias por los fallecidos, incluidos los bomberos muertos en acto de servicio”, así como “su simpatía a las familias de las víctimas y a las personas afectadas”.

De acuerdo con CCTV, Xi solicitó a la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado y a la Oficina de Enlace que apoyen al Gobierno local en la extinción del incendio y en “hacer todo lo posible” en las tareas de búsqueda de personas atrapadas, atención médica a los heridos y asistencia posterior al incendio.

El Gobierno hongkonés ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia y mantiene desplegados a cientos de bomberos, personal sanitario y policías en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Oficina de Enlace del Gobierno central indicó que ha constituido un grupo de trabajo para coordinarse con las autoridades de la ciudad y respaldar las operaciones de rescate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incendio, originado en los andamios exteriores de un edificio en renovación, continúa activo y ha dejado al menos trece muertos y decenas de heridos, según cifras oficiales.