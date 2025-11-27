Aerolíneas Argentina incorporará a su flota 18 nuevos aviones

El plan de inversión, que se financiará con fondos propios de la empresa, prevé incorporar 18 aeronaves Boeing y Airbus bajo la figura de 'leasing' (alquiler con opción a compra) operativo.

"El objetivo es modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento en el mercado doméstico e internacional", indicó la empresa en un comunicado.

El plan prevé la incorporación de cuatro aeronaves Airbus A330 Neo y catorce Boeing 737 MAX -de los cuales dos serán del modelo MAX8, cuatro MAX9 y ocho MAX10-.

"Estas nuevas incorporaciones vendrán acompañadas por una actualización de los interiores de cabina de los aviones A330ceo que la compañía ya está operando, por lo que el plan completo culminará con una flota más moderna y eficiente, con más confort para los pasajeros y una mejora en la rentabilidad de la compañía", indica el comunicado.

En una segunda etapa, se contempla la instalación de conectividad wifi en toda la flota. El inicio de este servicio está previsto para 2027.

"Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios. Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad", señaló Fabián Lombardo, presidente y director ejecutivo de Aerolíneas Argentinas.

La empresa cuenta actualmente con una flota de 83 aeronaves, compuesta por diez Airbus A330-200 CEO, quince Boeing 737 MAX 8, 28 Boeing 737-800, cuatro Boeing 737-700, 24 Embraer E190 y dos cargueros Boeing 737-800.

Esta cifra contempla el ingreso de un MAX8 en los próximos días.

La empresa, miembro de la Alianza SkyTeam, opera vuelos a 37 destinos en Argentina y, a nivel internacional, conecta 22 destinos en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

El Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, en la que actualmente trabajan 10.043 personas.

Creada en 1950, Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la aerolínea estadounidense American Airlines.

La operación de la compañía pasó en 2000 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 traspasó a Aerolíneas al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea de bandera, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Gobierno argentino tras entrar en una severa crisis financiera.