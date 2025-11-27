Al menos 3 policías muertos en un ataque en Pakistán, en la zona fronteriza con Afganistán

El Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD) paquistaní explicó en un comunicado que los atacantes abrieron fuego contra el puesto de control de Qazi Talab, en el distrito de Hangu, durante la noche, desencadenando un tiroteo que se prolongó durante dos horas.

Las fuerzas policiales respondieron de inmediato y rodearon el área para intentar contener a los asaltantes, indicó el CTD. Los agentes lograron repeler el ataque pero tres policías murieron durante el intercambio, añadió la nota.

Las autoridades indicaron que varios de los atacantes también habrían fallecido en el intercambio de disparos, aunque su número no ha sido confirmado de manera oficial. Durante la operación de rastreo posterior, las fuerzas de seguridad recuperaron el cuerpo de uno de los asaltantes.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el atentado y rindió homenaje a los policías fallecidos, asegurando que "sus sacrificios no serán en vano".

El ataque se produce en un contexto de creciente violencia en Pakistán, especialmente en las provincias fronterizas de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán. La actividad insurgente se ha intensificado desde finales de 2022, cuando el proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) rompió el alto el fuego que mantenía con el Gobierno.

Pakistán acusa al Gobierno de facto talibán de Afganistán de permitir que miembros del TTP o talibanes paquistaníes utilicen su territorio como refugio seguro para planear ataques contra las fuerzas de seguridad paquistaníes, algo que Kabul niega.

Este ataque tiene lugar pocos días después de que al menos seis personas murieran, entre ellos tres agentes semimilitares y tres atacantes, en un atentado contra el edificio de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar, también en Khyber Pakhtunkhwa.

El ejército paquistaní informó esta semana de que ha abatido a 40 presuntos insurgentes en varias operaciones en los últimos días, en medio de una ofensiva intensificada contra grupos armados en la región.