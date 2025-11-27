Al menos siete muertos por un corrimiento de tierras en la Polinesia francesa

El corrimiento se produjo en la localidad de Afaahiti, en Tahití, provocó el derrumbe de dos casas y obligó al desalojo de 29 viviendas, una cincuentena de personas en total, señaló la cadena pública France Info.

"Extiendo a las familias afectadas por la tragedia en Afaahiti el pleno apoyo de la Nación, ya que se han perdido siete vidas y hay personas que siguen desaparecidas", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales.

Medio centenar de bomberos llegados de los municipios próximos, apoyados por la Gendarmería, un helicóptero, drones y perros de búsqueda de personas participaban en las operaciones para tratar de localizar a los desaparecidos, según la emisora.

"Aplaudo el compromiso de los rescatistas, bomberos, gendarmes, equipos municipales, así como de los servicios estatales y nacionales movilizados incansablemente en la búsqueda de los desaparecidos y la seguridad de la zona", señaló el presidente francés en su mensaje.

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario para intentar aclarar las circunstancias del suceso.

"Fue un deslizamiento de tierra de 30 metros de altura. Una primera casa fue arrastrada y se encajó en una segunda casa", precisó el alto comisionado de la República en la Polinesia Francesa, Alexandre Rochatte.