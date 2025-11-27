Álvaro Soler y Rolando Villazón se suman a la gala de Josep Carreras contra la leucemia

"Es un gran honor para mí participar por primera vez en la Gala José Carreras y poder hacer una pequeña contribución con mi música a la lucha contra la leucemia. Espero que así se pueda ayudar a más personas año tras año", declaró Soler, según recoge un comunicado difundido este jueves por la fundación del tenor.

Villazón, por su parte, señaló que Carreras no es sólo uno de sus tenores favoritos, sino "uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo".

"Lo admiro no sólo como cantante, sino también por sus treinta años de compromiso con los pacientes de leucemia. Lo que ha logrado con su Fundación José Carreras contra la Leucemia es increíble e infinitamente importante, porque la leucemia debe convertirse en curable. Por eso estoy muy orgulloso y feliz de poder apoyar a José por segunda vez en la gala después de 2020 y darle un abrazo en señal de agradecimiento", agregó.

La de este año será la 31ª edición de esta ya tradicional gala y será retransmitida en la noche del 10 de diciembre desde la ciudad alemana de Leipzig, en el este de Alemania, por la cadena de televisión pública regional MDR.

El año pasado, la gala logró recaudar 3.549.283 euros para la lucha contra la leucemia.

Carreras, que el mes que viene cumplirá 79 años, logró recuperarse con éxito de la leucemia que le fue diagnosticada en 1987 gracias a un trasplante de su propia médula ósea.

Un año después creó la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y en 1995 la división alemana, con sede en Múnich.

Ese mismo año celebró la primera gala televisada en Alemania con el fin de recaudar junto a artistas amigos fondos para luchar contra la leucemia.

Desde su creación, la división alemana ha logrado recaudar alrededor de 250 millones de euros en donaciones y financiar más de 1.500 proyectos sociales, de investigación y tratamiento, así como infraestructuras.