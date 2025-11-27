Avance del negacionismo supone retroceso en derechos de mujeres, dice escritora española

"Veo un crecimiento de muchos grupos y partidos en todo el mundo que son negacionistas de la violencia de género. Hablan de que es una violencia como los demás, cuando los indicadores son dolorosos y escandalosos", dijo Varela, en declaraciones a EFE.

Varela, quien fue la primera directora de Gabinete del Ministerio de Igualdad creado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, consideró que la violencia contra la mujer "es el mayor problema de la democracia", al destacar aumentos en las cifras de abuso sexual en niñas, embarazos adolescentes o la brecha salarial.

"El retroceso es que no solo no avancemos en mejorar ese sistema de prevención y protección, sino que encontremos discursos que niegan esa violencia como una violencia específica, y eso significa que niegan los recursos para enfrentarla", expresó.

La escritora defendió que "la violencia de género es un género distinto de violencia", que "golpea a las mujeres" en el ámbito público y privado, a sus hijos, pero también "nuestra convivencia" como sociedad.

Igualmente, agregó como otro retroceso la "brecha importante entre las leyes y la realidad", donde "los derechos formales y los derechos reales de las mujeres" no coinciden.

En ese sentido, indicó que muchos países pueden tener una "buena legislación", pero finalmente no se cumple.

La periodista, autora de libros como 'Íbamos a ser Reinas' (2002), 'Feminismo para principiantes' (2005) o 'Cansadas' (2017), atribuye el retroceso a "un déficit" en la educación, que consideró debería estar enfocada en una formación para la igualdad, el respeto de los derechos humanos y de las mujeres.

Además, agregó que hay "muchísimas resistencias por parte de algunos actores políticos" y sociales que, según dijo, "todavía no ligan la idea de los derechos de las mujeres como una idea fundamental de democracia".

En este contexto, para Varela el principal desafío es conseguir lo que denominó "un suelo ético común", "un consenso" entre los Gobiernos y la sociedad que se base en el respeto a los otros, y que consideró "fundamental para acabar con la violencia".

Varela visitó la capital paraguaya, Asunción, donde participó el jueves en un conservatorio, organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, como parte de una agenda de actividades por el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.