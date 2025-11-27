Bruselas llama a una vuelta del orden constitucional tras el golpe en Guinea-Bisáu

Bruselas, 27 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) expresó este jueves su inquietud por el golpe en Guinea-Bisáu e instó a una vuelta al orden constitucional y a la reanudación del proceso electoral, después de que el general Horta N'ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor del presidente Umaro Sissoco Embaló, fuera anunciado como nuevo líder del Gobierno de transición.