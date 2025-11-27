Bruselas propone medidas de apoyo a la formación de trabajadores que busquen nuevo empleo

El mecanismo, denominado 'Garantía de Capacidades', pretende "apoyar a los trabajadores y empresas y afrontar la escasez de mano de obra en sectores estratégicos y en crecimiento", según indicó la CE en un comunicado.

"Permitirá a los trabajadores incorporarse a industrias estratégicas, conseguir nuevos empleos y desarrollar capacidades adicionales", añadió Bruselas.

Como primer paso, la CE puso en marcha hoy un 'Piloto de Garantía de Capacidades" con un presupuesto de 14,5 millones de euros que se centrará en los trabajadores de la industria automotriz y su cadena de suministro, "que se encuentran en riesgo de desempleo", según la Comisión.

"Este piloto evaluará cómo acelerar y mejorar la transición de trabajadores de estos sectores estratégicos a empleos en empresas en sectores estratégicos en crecimiento o emergentes, proporcionando programas específicos de perfeccionamiento y reciclaje profesional", explicó la CE.

Agregó que el piloto apoyará a los empleados con formación en el puesto de trabajo y respaldo para adquirir nuevas capacidades, "mientras que empresas en sectores con aumento de la demanda podrán contratar el talento que necesitan más rápidamente".

El Ejecutivo comunitario apuntó que mediante una invitación para presentar propuestas, la iniciativa pondrá a prueba diferentes programas de transición entre empleos.

Esa invitación para plantear propuestas permanecerá abierta hasta el 29 de enero de 2026 y a mediados del próximo diciembre tendrá lugar una sesión de formación en línea para los solicitantes.

"Los acuerdos de subvenciones en virtud del piloto se firmarán en junio de 2026 y los proyectos tendrán una duración de hasta veinticuatro meses, hasta verano de 2028", explicó la Comisión.

"La Garantía de Capacidades es la promesa de Europa de acompañar a las personas en tiempos de cambio. Ayudará a los trabajadores a adquirir capacidades que necesitan para acceder a nuevos empleos en sectores en crecimiento y estratégicos, abordando la escasez de mano de obra e incrementando la competitividad", declaró la vicepresidenta ejecutiva de la CE encargada de Empleo, Roxana Minzatu.